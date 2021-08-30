Известная актриса Анна Саливанчук показала яркие фото в сети и вдохновила украинцев

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера Квартал 95 Александра Божко, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась милыми кадрами в стильном образе, а в подписи к ним вдохновила поклонников радоваться каждому дню.

На фотографиях Анна запечатлена в уютной комнате, она умостилась в кресле и красиво позирует фотографу. Перед камерой звезда появилась в стильном атласном костюмчике бежевого оттенка, который состоит из короткой блузки и длинной юбки. Свой образ актриса дополнила элегантной шляпкой, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к фото Саливанчук написала: "Дело не в ситуации, а в отношении к ней. Кого-то радует, что идёт дождь, а кого-то печалит, что слишком ярко светит солнце! Я понимаю, что всегда на позитиве быть невозможно, но все же… просто представьте, насколько изменится ваша жизнь, если просто радоваться каждому дню. Чего бы он нам не принес. А воскресению не радоваться просто невозможно! Отдыхайте в удовольствие, мои дорогие!".

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