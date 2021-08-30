Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала свои "страдания" после занятий в спортзале

Известная актриса много тренируется, чтобы быть в форме. В этот раз Анна рассказала о своих травмах из-за боли во время растяжки. Ее попытки сесть на шпагат, как и раньше буквально довели ее до слез. В Сторисах актриса честно высказалась:

«Издевается надо мной. И вот чем это закончилось, но каждый день говорит мне, что нужен массаж. Это больно ужас, не понимаю, почему так получается. Раньше я прекрасно сидела на шпагате, была хорошо растянута, а после того, как родила Глеба, уже почти вернулась в форму.

Но теперь после двухлетней паузы ничего не получается, я просто какой-то деревянный человечек, ну очень сложно. Я в прямом смысле уползала от тренера, потому что это невозможно как больно. Я то ли старая стала, мне так больно, что плачу, себя вот жалею» - рассказывает Анна после тренировки с тренером.

Как известно, Анна сыграла в более 40 проектах, в том числе в популярном фильме "Свингеры". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками советами и моментами из жизни.

Также актриса поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Анна позицирует в длинной вышиванке голубого цвета, восхищая изящным видом.

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