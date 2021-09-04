Популярная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в платье с экстра-декольте заговорила на деликатную тему
Как пишет Politeka.net, 36-летняя артистка, привыкла откровенничать со своей многочисленной аудиторией, которую она собрала в Инстаграм. Ранее она неоднократно призналась, что не стесняется показывать свою фигуру как есть, а теперь решила поговорить на тему любви.
По словам Анны, ранее она думала, что любовь — это когда адреналин в крови, бабочки в животе, когда учащается дыхание и пропадает аппетит.
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"Но нет, оказалось, что любовь — этo когда можешь полностью доверится, можешь молчать, но тебя понимают, пьёшь чай на кухне и говоришь обо всем на свете. Любовь — это уверенность, любовь — это спокойствие и самое главное — этo тепло", - призналась Саливанчук.
Кроме того, красотка продемонстрировала стильный образ в нежно-голубом платье с цветочным принтом, изюминкой которого стало пышное декольте.
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На снимках жена продюсера «Квартал 95» показала всю свою женственность и грациозность.
Поклонники не смогли пройти мимо и отреагировали восторженными комментариями.
"Какая вы нежная",
"Очень и очень красивое платье", - пишут в сети.
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