Популярная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в платье с экстра-декольте заговорила на деликатную тему

Как пишет Politeka.net, 36-летняя артистка, привыкла откровенничать со своей многочисленной аудиторией, которую она собрала в Инстаграм. Ранее она неоднократно призналась, что не стесняется показывать свою фигуру как есть, а теперь решила поговорить на тему любви.

По словам Анны, ранее она думала, что любовь — это когда адреналин в крови, бабочки в животе, когда учащается дыхание и пропадает аппетит.

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"Но нет, оказалось, что любовь — этo когда можешь полностью доверится, можешь молчать, но тебя понимают, пьёшь чай на кухне и говоришь обо всем на свете. Любовь — это уверенность, любовь — это спокойствие и самое главное — этo тепло", - призналась Саливанчук.

Кроме того, красотка продемонстрировала стильный образ в нежно-голубом платье с цветочным принтом, изюминкой которого стало пышное декольте.

На снимках жена продюсера «Квартал 95» показала всю свою женственность и грациозность.

Поклонники не смогли пройти мимо и отреагировали восторженными комментариями.

"Какая вы нежная",

"Очень и очень красивое платье", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, жена продюсера "Квартал 95" призналась, кого из людей опасается: "Не знаешь, что от них ожидать"

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