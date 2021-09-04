Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, раскрыла рецепт счастья

35-летняя звезда сериала "Однажды под Полтавой" опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с маленьким сыном Никитой (малышу на днях исполнился годик), передает Politeka.net.

На черно-белом атмосферном снимке ребенок сидит на коленях у мамы, а та нежно его придерживает. На голове у мальчика забавная кепка с Микки Маусом. Анна тоже была в кепке и темном реглане.

В подписи жена продюсера поделилась "тремя правилами человеческого счастья".

Во-первых, Саливанчук советует принять себя таким, как есть.

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"Если вы хотите стартовать к своему счастью, то начинать надо именно с той точки, в которой вы находитесь прямо сейчас. Ждать, другого времени или лучшего момента нет никакого смысла", - поделилась она.

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Во-вторых, чтобы быть счастливым, нужно понять, что именно приносит вам радость.

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И в-третьих, для счастья надо жить сегодняшним днём.

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"То, что было – прошло. То, что будет – неизвестно. Настоящее, вот это и есть истинная жизнь. Счастье не может быть вчерашним или завтрашним, оно всегда сегодняшнее и настоящее. Становитесь счастливым человеком прямо сейчас. Не вчера и не в будущем", - посоветовала Анна.

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