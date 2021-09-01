Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о первом сентября

Как пишет Poloteka.net, Анна Саливанчук стала звездой сериала "Однажды под Полтавой". Красотка также активно ведет Инстаграм, где рассказала о первом сентября.

"Никите 1 год

Сегодня 1 сентября

И уже год моему Никите.

Ровно год назад я лежала в роддоме и ждала появления одного из моих самых лучших мужчин на Земле.

Что я могу сказать об этом дне.

Конечно, как все школьники, я его в детстве ненавидела! Лето закончилось, нужно учится.

Но теперь эту дату я запомню на всю жизнь! Теперь 1 сентября - один из самых лучших дней в моей жизни!

Что я хочу ещё сказать, мои дорогие школьники.

Школа - это самое классное, что с нами случается. И нельзя ее не любить, нельзя не учится. Хоть пока вам кажется по другому.

Это уже мои личные выводы спустя 36 лет. Я тоже пропускала уроки, некоторые не учила. И сейчас понимаю, что очень зря. Пришлось наверстывать. А это намного сложнее позже сделать. Работа, семья, дети. А в школе есть только уроки и твои друзья", - написала Анна.

На кадрах девушка показала своих детей, а также мужа.

Фанаты посмотрели ролик более 7 тысяч раз и написали комментарии:

"Всмысле год!!! Только недавно рожала!!!! Поздравляю", "С днем рождения, мамули солнышко", "Большой мальчик".

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