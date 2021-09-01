Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о первом сентября
Как пишет Poloteka.net, Анна Саливанчук стала звездой сериала "Однажды под Полтавой". Красотка также активно ведет Инстаграм, где рассказала о первом сентября.
"Никите 1 год
Сегодня 1 сентября
Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет"
Ксения Мишина показала, в какой квартире и с кем живет после разрыва с Эллертом: панорамные окна и свечи
Остановилось сердце легендарного артиста, его голос звучал во многих фильмах: "Жаль тебя терять"
Ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали
Новый скандал гремит на «Співають всі», Тина Кароль решила не молчать: "Я могу вам помочь..."
И уже год моему Никите.
Ровно год назад я лежала в роддоме и ждала появления одного из моих самых лучших мужчин на Земле.
Что я могу сказать об этом дне.
Конечно, как все школьники, я его в детстве ненавидела! Лето закончилось, нужно учится.
Но теперь эту дату я запомню на всю жизнь! Теперь 1 сентября - один из самых лучших дней в моей жизни!
Что я хочу ещё сказать, мои дорогие школьники.
Школа - это самое классное, что с нами случается. И нельзя ее не любить, нельзя не учится. Хоть пока вам кажется по другому.
Это уже мои личные выводы спустя 36 лет. Я тоже пропускала уроки, некоторые не учила. И сейчас понимаю, что очень зря. Пришлось наверстывать. А это намного сложнее позже сделать. Работа, семья, дети. А в школе есть только уроки и твои друзья", - написала Анна.
На кадрах девушка показала своих детей, а также мужа.
Фанаты посмотрели ролик более 7 тысяч раз и написали комментарии:
"Всмысле год!!! Только недавно рожала!!!! Поздравляю", "С днем рождения, мамули солнышко", "Большой мальчик".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" разоткровенничалась о проблемах
А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук рассказала об адских тренировках
Также Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" дала важный совет украинцам