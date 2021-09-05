Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, снялась для обложки глянцевого журнала

Артистка показывает много кадров из своих будней, любит рассказывать о том, какие выводы из жизненных уроков делает и постоянно поучает поклонников о том, как надо жить всегда на позитиве. Сама Саливанчук нередко сопровождает посты с размышлениями довольно личными кадрами.

Этот раз не стал исключением, певица опубликовала фото, сделанное для обложки глянца и заговорила про радость и ценности:

«Очень важна мысль… Тебе не обязательно ждать особенного дня, чтобы сделать что-то хорошее для себя. Ты заслуживаешь радость всегда!

Чувствуете? Вы уже величайшая ценность! Поэтому сегодня именно тот день, когда нужен особый уход за этой ценностью. И первым делом хороший отдых. Отличного всем воскресения! 🥰» - написала Саливанчук под новым кадром.

Поклонники отреагировали по-разному:

«Ах Какая Женщина. Какая Женщина🔥; Оооо крутяк фотка; Счастье есть.....оно не может ни есть 😂; Горячая женщина!; Супер бомбезно❤; даже настроение поднялось; Анна, это космос 🚀; 🙌 зачем?; И вам отличного настроения =}}; Благодарю 🙏 И вам хорошего отдыха😍».

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