Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о важном для нее празднике

Сегодня для многих актеров и актрис особенный день, ведь 12-го сентября празднуется День украинского кино. Анна Саливанчук не стала исключением и рассказала фанатам о своих чувствах.

Актриса, как известно, очень увлечена своей работой и желала приступить снова к съемкам практически сразу, как восстановилась после рождения второго ребенка.

«Этот день особенный для меня! Я думаю понятно почему. Кино - это моя любовь, моя жизнь, моя страсть. Без него я была бы не я.⠀

Желаю вам каждый раз, просматривая наши украинские киноленты, погружаться в удивительный мир событий и чувств, проживать каждую эмоцию как в жизни, реально! Желаю в каждом просмотренном фильме украинского киноискусства находить свою надежду, свою мечту, своё вдохновение» - высказалась Анна.

Поклонники поддержали ее обращение: «Самая любимая актриса; С профессиональным праздником вас 😍 Оставайтесь такой же красивой и прекрасной и продолжайте радовать нас; С праздником вас ❤️👏».

Как рассказала Анна ранее, для нее женская красота - это энергия, огонёк в глазах, любопытство, драйв. Вокруг такой красоты обычно все и заворачивается: любимый мужчина, друзья, работа, увлечения.

«Главное, такая красота призвана созидать. После этих раздумий, хочется меньше тратить на одежду, а больше на качественное питание, витамины, во время ходить по врачам. Ведь энергия это все же про здоровье. Меньше стараться понравится другим, больше - любить себя такой, какая есть» - написала Анна под постом.

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