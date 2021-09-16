Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, заговорила о двойне

Как пишет Politeka.net, Анна является популярной актрисой и супругой продюсера "Квартал 95". Первого сына красотка родила в 2015 году, а второго в 2020. Саливанчук продолжает сниматься в картинах, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с украинцами творчеством и личным.

Красотка в этот раз решила устроить коммуникацию с фанатами.

"Задайте мне вопрос", - написала Анна, приглашая к диалогу.

"Здравствуйте. Если бы вам сказали, что у вас двойня, ваша реакция?", - спросил один из фанатов.

"Я мечтаю об этом", - написала Анна в ответ.

Саливанчук добавила фото,. где была в белом прозрачном белье и с внушительным животом. Как можно понять, это архивная фотография.

"Самые большие три качества человека, которые важны для вас?", - спросил второй фанат.

"Честность, щедрость, доброта", - ответила Анна и добавила еще одно фото, где беременна.

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