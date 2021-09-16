Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, заговорила о двойне
Как пишет Politeka.net, Анна является популярной актрисой и супругой продюсера "Квартал 95". Первого сына красотка родила в 2015 году, а второго в 2020. Саливанчук продолжает сниматься в картинах, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с украинцами творчеством и личным.
Красотка в этот раз решила устроить коммуникацию с фанатами.
"Задайте мне вопрос", - написала Анна, приглашая к диалогу.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Вскрылись детали трагедии с Черноволом: добивали 4-мя ударами кастета
Леся Никитюк в смелом наряде затмила мохнатую Настю Каменских на светском рауте: "Красотки!"
"Леся, выходи, мы отгадали уже": украинцы раскусили, кому могла достаться Маска Меланхоличной Жирафы
Полякова объявила, что "Королева Ночи" навсегда покидает сцену: "Дорогие мои, в последний раз..."
"Здравствуйте. Если бы вам сказали, что у вас двойня, ваша реакция?", - спросил один из фанатов.
"Я мечтаю об этом", - написала Анна в ответ.
Саливанчук добавила фото,. где была в белом прозрачном белье и с внушительным животом. Как можно понять, это архивная фотография.
"Самые большие три качества человека, которые важны для вас?", - спросил второй фанат.
"Честность, щедрость, доброта", - ответила Анна и добавила еще одно фото, где беременна.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" впервые рассказала о потере зрения и кто ее спас
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в одном шелковом халатике заговорила о главной страсти
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" рассказала украинкам, как повысить самооценку