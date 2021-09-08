Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, заговорила о женской красоте
Артистка привыкла показывать не только кадры из своих фотосессий, но еще и сопровождать их подписями с размышлениями о жизни или просто цитатами с поучениями. В этот раз Саливанчук подняла тему женской красоты.
Как рассказала Анна, для нее женская красота - это энергия, огонёк в глазах, любопытство, драйв. Вокруг такой красоты обычно все и заворачивается: любимый мужчина, друзья, работа, увлечения.
«Главное, такая красота призвана созидать. После этих раздумий, хочется меньше тратить на одежду, а больше на качественное питание, витамины, во время ходить по врачам. Ведь энергия это все же про здоровье. Меньше стараться понравится другим, больше - любить себя такой, какая есть. Меньше париться по пустякам - просто больше любить жизнь» - написала Анна под постом.
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Поклонники поддержали:
«Красотка 😍; Красотка🌺; Красивая❤; Красуня❤️; Своей неподражаемостью ты заставляешь мир вокруг сиять яркими красками!; Вау😍 какая красотка; Это великолепно красота 😍😍 дуже красива».
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