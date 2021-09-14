Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о перенесенной операции

Как пишет Politeka.net, талантливая украинская актриса Анна Саливанчук, которая большинству известна благодаря ролям в юмористическом сериале "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры", часто дает различные откровенные интервью. Так, недавно на телеэкранах вышло интервью Саливанчук, которое она дала ведущей "Светской жизни" Кате Осадчей в свой День рождения 17 августа.

Как известно, свое 36-летие известная актриса праздновала в компании ближайших подруг. Кроме этого, Осадчая и Саливанчук разговорились и о сложной операции, которую звезда "Свингеров" перенесла в апреле этого года. Ей провели сложную операцию на позвоночнике по удалению шейной грыжи, заменив некоторые костные пластины на искусственные диски. Проблемы с шеей у нее возникли еще десять лет назад после падения с лошади.

В интервью Осадчей Саливанчук призналась, что за два дня до операции даже потеряла зрение, из-за того, что грыжи начали давить на спинной мозг.

"Если бы я не выбрала хорошего врача, не доверила ему бы свою жизнь, могло бы произойти что угодно. Мне могли бы извлекать эти грыжи, задеть этот спинной мозг, и я могла бы стать инвалидом, зрение могло не вернуться. Это было очень страшно. Я не чувствовала вообще свою руку, я не могла поднять своих детей", - призналась Саливанчук.

К тому же, актриса рассказала, что она никогда не скрывала своего возраста и не скрывает, что делает уколы красоты еще с 25 лет, перерыв звезда делала только во время беременности и кормления. Кроме этого, звезда отметила, что решилась на подтяжку груди, но операция на шее немного отложила эти планы.

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