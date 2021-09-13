Анна розповіла про важливе для неї свято

Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, розповіла про важливе для неї свято

Сьогодні для багатьох акторів і актрис особливий день, адже 12-го вересня святкується День українського кіно. Анна Саліванчук не стала винятком і розповіла фанатам про свої почуття.

Актриса, як відомо, дуже захоплена своєю роботою і бажала приступити знову до зйомок практично відразу, як відновилася після народження другої дитини.

"Цей день особливий для мене! Я думаю зрозуміло чому. Кіно-це моя любов, моє життя, моя пристрасть. Без нього я була б не я.⠀

Бажаю вам кожен раз, переглядаючи наші українські кінострічки, занурюватися в дивовижний світ подій і почуттів, проживати кожну емоцію як в житті, реально! Бажаю в кожному переглянутому фільмі українського кіномистецтва знаходити свою надію, свою мрію, своє натхнення " - висловилася Анна.

Шанувальники підтримали її звернення «»найулюбленіша актриса; з професійним святом вас 😍 Залишайтеся такою ж красивою і прекрасною і продовжуйте радувати нас; зі святом вас❤️👏".

Як розповіла Анна раніше, для неї жіноча краса - це енергія, вогник в очах, цікавість, драйв. Навколо такої краси зазвичай все і загортається: коханий чоловік, друзі, робота, захоплення.

"Головне, така краса покликана творити. Після цих роздумів, хочеться менше витрачати на одяг, а більше на якісне харчування, вітаміни, під час ходити по лікарях. Адже енергія це все ж про здоров'я. Менше намагатися сподобається іншим, більше-любити себе такою, яка є» - написала Анна під постом.

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