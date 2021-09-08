Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, заговорила про жіночу красу

Артистка звикла показувати не тільки кадри зі своїх фотосесій, але ще і супроводжувати їх підписами з роздумами про життя або просто цитатами з повчаннями. Цього разу Саліванчук підняла тему жіночої краси.

Як розповіла Анна, для неї жіноча краса - це енергія, вогник в очах, цікавість, драйв. Навколо такої краси зазвичай все і загортається: коханий чоловік, друзі, робота, захоплення.

"Головне, така краса покликана творити. Після цих роздумів, хочеться менше витрачати на одяг, а більше на якісне харчування, вітаміни, під час ходити по лікарях. Адже енергія це все ж про здоров'я. Менше намагатися сподобається іншим, більше - любити себе такою, яка є. Менше паритися через дрібниці - просто більше любити життя " - написала Анна під постом.

Шанувальники підтримали:

"Красуня 😍; красуня🌺; красива❤; Красуня❤️; своєю неповторністю Ти змушуєш світ навколо сяяти яскравими фарбами!; Вау😍 яка красуня; це чудово краса 😍 😍 дуже красива».

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