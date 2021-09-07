Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поміркувала про роль жінки в сучасному світі

Артистка вже давно одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, повідомляє Politeka.net.

Разом пара виховує двох маленьких синів. При цьому другу дитину красуня народила торік, але вже легко хвалиться ідеальною фігурою.

На новому фото в Instagram Саліванчук позувала в чорній білизні й туфлях на шпильках. Красуня блиснула стрункими ніжками й талією.

А в пості зірка вирішила поміркувати на серйозну тему.

"Є думка, що жінка повинна: ​​вміти готувати, будувати кар'єру, тримати будинок в чистоті, виховувати дітей, бути відмінною коханкою і ще величезний список "повинна"", - написала артистка.

За її словами, без цього не обійтися, але в першу чергу обов'язок жінки - це отримувати від життя насолоду.

"Бути щасливою й отримувати задоволення від життя. Це база! І вже потім з цього стану кайфу, щось ще", - поділилася думкою актриса.

За її словами, для будь-якої жінки важливо спочатку її стан, а вже потім дії.

За шість годин пост отримав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Жінка повинна і чоловік повинен - так по колу💞 🤗", "Аня Ви сама чарівність! 🔥 🔥 🔥 ", "Тут ви маєте рацію треба все робити в кайф 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - прокоментували користувачі Мережі.

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