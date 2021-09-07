Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, порассуждала о роли женщины в современном мире
Артистка уже давно замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, сообщает Politeka.net.
Вместе пара воспитывает двоих маленьких сыновей. При этом второго ребенка красотка родила в прошлом году, но уже легко хвастается идеальной фигурой.
На новом фото в Инстаграм Саливанчук позировала в черном белье и туфлях на шпильках. Красотка сверкнула стройными ножками и талией.
А в посте звезда решила порассуждать на серьезную тему.
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"Есть мнение, что женщина должна: уметь готовить, строить карьеру, держать дом в чистоте, воспитывать детей, быть отличной любовницей и еще огромный список «должна»", - написала артистка.
По ее словам, без этого не обойтись, но в первую очередь обязанность женщины - это получать от жизни наслаждение.
"Быть счастливой и получать удовольствие от жизни. Это база! И уже потом из этого состояния кайфа, что-то еще", - поделилась мнением актриса.
По ее словам, для любой женщины важно сначала ее состояние, а уже потом действия.
За шесть часов пост получил более 6000 лайков и много комментариев.
"Женщина должна и Мужчина должен - так по кругу💞🤗", "Аня Вы само очарование! 🔥🔥🔥", "Здесь вы правы надо все делать в кайф 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - прокомментировали пользователи сети.
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