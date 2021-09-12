Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, розповіла про мотивацію і саморозвиток

Як відомо, зазвичай актриса розповідає про своє життя і повчає користувачів притчами і настановами з мудрими висловлюваннями або цитатами. При цьому нерідко Саліванчук також розповідає про свої проблеми і чесно говорить про те, як з ними справляється.

Цього разу Саліванчук заговорила про мотивацію і самоцінність. За словами актриси, вона також любить ще й перечитувати власні висловлювання - коли важко, коли немає сил, а оптимізм «видає останнє подиху». Ось тоді дуже корисно згадати те, про що так багато було сказано. Не так давно артистка розповіла про свою смугу невдач, тому вона знає, як швидко зібратися з силами.

"Ще один пост до збереження. Як підвищити самооцінку:

1. Не порівнюйте себе з іншими. Наша доля-як одяг. Одягнувши чужу, вона нам може просто не підійти за розміром. Нам дали свою.

2. Зовнішній вигляд і турбота про себе. Балуйте себе, як найулюбленішого людини на землі, якого ви хочете зустріти.

3. Спілкуйтеся з тими, хто вас надихає, підтримує і з ким ви наповнюєтеся.

4. Слухайте себе. Якщо ви чогось хочете, але боїтеся проявлятися, а робите так як прийнято, то з часом зітреться ясність " а що ви любите і чого ви хочете насправді?»

5. Слідкуйте за поставою і посмішкою на обличчі.⠀

6. Вчіться новому і практикуйте.⠀

7. Шукайте в собі і в усьому, що відбувається» - висловилася артистка.

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