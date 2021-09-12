Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о мотивации и саморазвитии
Как известно, обычно актриса рассказывает о свое жизни и поучает пользователей притчами и наставлениями с мудрыми высказываниями или цитатами. При этом нередко Саливанчук также рассказывает о своих проблемах и честно говорит о том, как с ними справляется.
В этот раз Саливанчук заговорила о мотивации и самоценности. По словам актрисы, она также любит еще и перечитывать собственные высказывания - когда тяжело, когда нет сил, а оптимизм «издаёт последнее издыхания». Вот тогда очень полезно вспомнить то, о чем так много было сказано. Не так давно артистка рассказала о своей полосе неудач, поэтому она знает, как быстро собраться с силами.
«Ещё один пост к сохранению. Как повысить самооценку:
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Мощный взрыв сотряс Донецк, виден столб черного дыма: первые подробности и кадры с места ЧП
Внезапно оборвалась жизнь звезды популярных сериалов: подробности трагедии
В сети показали, как изменилась Анджелина Джоли за 20 лет, фото: «Стареет невероятно»
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
1. Не сравнивайте себя с другими. Наша судьба - как одежда. Одев чужую, она нам может просто не подойти по размеру. Нам дали свою.
2. Внешний вид и забота о себе. Балуйте себя, как самого любимого человека на земле, которого Вы хотите встретить.
3. Общайтесь с теми, кто Вас вдохновляет, поддерживает и с кем Вы наполняетесь.
4. Слушайте себя. Если Вы чего-то хотите, но боитесь проявляться, а делаете так как принято, то со временем сотрется ясность «А что Вы любите и чего Вы хотите на самом деле?»
5. Следите за осанкой и улыбкой на лице.⠀
6. Учитесь новому и практикуйте.⠀
7. Ищите в себе и во всем, что происходит плюсы» - высказалась артистка.
Ранее сообщалось, жена продюсера "Квартал 95" разоткровенничалась о проблемах: "Прекратите..."
Также, Саливанчук с малышом на руках научила украинцев быть счастливыми: всего три правила
Politeka рассказывала, Саливанчук втиснулась в маленький купальник, показывая "ценности": "Ах, какая женщина"