Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о мотивации и саморазвитии

Как известно, обычно актриса рассказывает о свое жизни и поучает пользователей притчами и наставлениями с мудрыми высказываниями или цитатами. При этом нередко Саливанчук также рассказывает о своих проблемах и честно говорит о том, как с ними справляется.

В этот раз Саливанчук заговорила о мотивации и самоценности. По словам актрисы, она также любит еще и перечитывать собственные высказывания - когда тяжело, когда нет сил, а оптимизм «издаёт последнее издыхания». Вот тогда очень полезно вспомнить то, о чем так много было сказано. Не так давно артистка рассказала о своей полосе неудач, поэтому она знает, как быстро собраться с силами.

«Ещё один пост к сохранению. Как повысить самооценку:

1. Не сравнивайте себя с другими. Наша судьба - как одежда. Одев чужую, она нам может просто не подойти по размеру. Нам дали свою.

2. Внешний вид и забота о себе. Балуйте себя, как самого любимого человека на земле, которого Вы хотите встретить.

3. Общайтесь с теми, кто Вас вдохновляет, поддерживает и с кем Вы наполняетесь.

4. Слушайте себя. Если Вы чего-то хотите, но боитесь проявляться, а делаете так как принято, то со временем сотрется ясность «А что Вы любите и чего Вы хотите на самом деле?»

5. Следите за осанкой и улыбкой на лице.⠀

6. Учитесь новому и практикуйте.⠀

7. Ищите в себе и во всем, что происходит плюсы» - высказалась артистка.

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