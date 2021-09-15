Украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о детях

В этот раз Анна решила поднять важную тему для мам, которым предстоит решить – праздновать ли день рождения детей, которые еще совсем маленькие и еще ничего не понимает. По мнению актрисы, такой праздник устраивать бессмысленно, ведь это торжество для взрослых, а детям все равно.

«А вы празднуете день рождения детей, пока они маленькие и ничего не понимают? Лично я - нет. Мы не праздновали Глебу и Никите ни первый год ни второй. Не вижу смысла делать детский день рождение для взрослых. По большому счету малышам все равно.

Им главное чтобы их любили и ценили. Поэтому этот день мы празднуем в кругу семьи и делаем все, чтобы запомнить его на всю жизнь. Запечатлеть эти прекрасные моменты, чтобы ребёнок когда вырастет, смог посмотреть, как же проходил его первый день рождения» - рассказала Анна.

После отметила, что именно так они с мужем провели первый день рождения Никиты в прекрасной компании старшого брата и бабушки.

Поклонники поделились своим мнением: «❤️Мы празднуем; радости желаю вам 😂👏; Эта женщина, которую люблю я очень; Анюта, вы правы я тоже за то, чтобы не праздновать ранение детские дни рождения; Пусть весь мир улыбается Никитке☀️ Любимому брату Глеба😇🌈».

Ранее Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" в одном шелковом халатике заговорила о главной страсти: "Этот день особый".

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" рассказала украинкам, как повысить самооценку: "Не сравнивайте себя с...".

A еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в наряде с открытым верхом раскрыла секреты женской красоты: "Главное...".