Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась счастливыми кадрами с детьми

В этот раз Анна решила рассказать, как обычно проводит свои выходные дни с детьми дома и почему это так важно для нее. Напомним, что Саливанчук – мама двух маленьких деток, которым она старается уделять все свое свободное время от работы.

Анна водит детей на разные кружки, часто записывает видео с ними во время прогулки и делится переживаниями, когда кто-то из них болеет. Не так давно Саливанчук также рассказывала, почему не видит смысла в праздновании первых двух дней рождения, поскольку дети все равно ничего не будут помнить.

«Сегодня воскресение! Этот день я всегда стараюсь провести с детьми и придумать что-то новое, чтобы было весело как детям так и мне. Все равно где: в парке, на качелях, фотосессии с арбузами. Главное чтобы вместе» - высказалась Анна под семейными фото.

Саливанчук ведет свой Инстаграм не так, как многие звезды, поскольку предпочитает больше рассказывать о жизни, чем делиться простыми кадрами.

Ранее под видео с праздника, сделанным совсем недавно, Саливанчук решила порассуждать на тему изменения мыслей, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Возможности мыслительной тренировки безграничны, а ее результаты вечны, однако по-прежнему лишь очень немногие удосуживаются направить свои мысли в необходимое русло, считает Анна.

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