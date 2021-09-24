Жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала мужчину, который делает её счастливой

Как передает Politeka.net, Анна Салвинчук является известной украинской киноактрисой. Также она известна как жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У супругов двое сыновей - Глеб и Никита.

На этот раз Анна поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На фото - она в белом летнем платье с открытыми плечами обнимает своего сына - 5-летнего Глеба в голубом костюмчике.

"Каждая женщина - это любовь

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Каждая женщина излучает любовь в той или иной степени, осознанно или нет. Результаты этой любви: замечательные друзья, вдохновленный мужчина, счастливые дети, мировые достижения.

Женщина способна творить волшебство.

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Есть 3 уровни излучения любви:

- любовь к себе, гармония в своем внутреннем мире.

- умение дарить свою любовь и нежность другим людям: близким, родным, друзьям.

- гармонизировать окружающий мир.

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Для гармоничного развития необходимо, чтоб были развиты два первых уровня, тогда женщина сможет свободно дарить свою любовь миру: любимой работе, хобби и т. п.

Поэтому так важно учиться любить себя, жить в принятии.

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Еще одно очень важное качество для женщины, которое помогает в развитии и гармонизации внутреннего состояния – это умение видеть лучшее во всем. В умении видеть хорошее в людях, в погоде, в окружающей действительности - лежит путь к счастью.

Мудрая женщина всегда увидит позитив в любой ситуации, и сделает так, что будет все хорошо и все наладиться.

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Женщина, наполненная любовью, всегда будет счастлива и будет притягивать к себе замечательных людей", - поделилась Анна Саливанчук.

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