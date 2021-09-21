Актриса Анна Саливанчук, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, умилила фото своих детей

36-летняя звезда ситкома "Однажды под Полтавой" умудряется быть успешной актрисой, хорошей женой и любящей мамой двум замечательным мальчишкам. Старшего, Глеба, Анна родила в 2015 году, а младшему, Никите, в сентябре исполнился годик.

В своем новом посте в Инстаграм Саливанчук показала подросших сыновей и поделилась секретом воспитания, передает Politeka.net. На кадрах Глеб играл с воздушным шариком, а Никита просто позировал в милом костюмчике с рубашкой, жилеткой и галстуком.

В подписи Анна объяснила, почему детей нужно хвалить, и чем чаще, тем лучше. По ее словам, взрослые привыкли поощрять совсем маленьких, но, как советуют психологи, подростки нуждаются в любви, дружеском совете и поддержке не меньше.

Саливанчук перечислила пользу от похвалы:

•формирует доверительные отношения

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•дарит веру в себя, регулярное одобрение позволяет поверить в себя и свои силы

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•поддерживает мотивацию

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"Так что, милые мамочки, похвалы мало не бывает. И не забывайте чаще хвалить старших или уже «вроде» взрослых детей. Мы им очень сильно нужны ❤️", - подытожила актриса.

В комментариях также отметили, что похвала от папы не менее ценна: "А для мальчиков очень важно, чтобы папа им показывал, что они молодцы. Вообще все говорят мама, мама, а, оказывается, именно папина похвала и поддержка очень важны и сильно влияют на формирование взрослой личности. Так что, папочки, не скупитесь на нежности к детям..."

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