Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, заговорила о мыслях, которые ее обычно посещают

Анна Саливанчук ведет свой Инстаграм не так, как многие звезды, поскольку предпочитает больше рассказывать о жизни, чем делиться простыми кадрами. Причем артистка нередко акцентирует внимание на притчах и цитатах из книг.

В этот раз под новым видео с праздника, сделанным совсем недавно, Саливанчук решила порассуждать на тему изменения мыслей, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Возможности мыслительной тренировки безграничны, а ее результаты вечны, однако по-прежнему лишь очень немногие удосуживаются направить свои мысли в необходимое русло, считает Анна.

«Все начинается с ваших мыслей. Повторите 100 раз утром: «Меня ожидает успешный день» и посмотрите, как измениться ваше настроение и реакция других людей на вас. Не верите? Тогда повторите 100 раз утром «Меня все достало и ничего не хочу» и настроение будет в соответствии с этой мыслью. Не знаю как у вас, но сегодня меня ждёт просто потрясающий день!!» - выскзаалась актриса.

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