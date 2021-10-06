Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала своих детей и дала совет, который должен помочь в жизни.
Анна Саливанчук стала завоевывать популярность после съемок в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою" и других, сообщает Politeka.net.
Актриса совмещает работу с воспитанием двух сыновей, а также с ведением страницы в Инстаграм. В своем аккаунте звезда общается с поклонниками и дает важные советы. Как и в новом посте.
Артистка показала детей, а в посте подсказала, как кардинально изменить жизнь.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Похолодание и штормовой ветер ворвутся в Украину: в каких областях ухудшится погода
Гвоздеву прорвало после конфликта с Кухар на "Танцях з зірками", высказала все, что накипело: "Идиоты..."
Горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"
Горбунов нашел себе замену на "Танцях з зірками", кто претендует на роль ведущего: "Можно идти на пенсию"
"Учитесь видеть в своей жизни прекрасное и его станет гораздо больше.
⠀
Научитесь любить то, что есть. ❤️
Позвольте себе быть теми, кем вы есть сейчас и станете лучше.
Позвольте себе не бояться пробовать что-то новое.
Позвольте себе наконец-то быть счастливой просто так, без причин!
⠀
И наблюдайте, как меняется мир вокруг вас". - написала артистка.
За пять часов пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Правильно сказано. Золотые слова", "Вау ! Супер ! 👏👏👏😍😍😍😍", "Ой какие утютюшки", "Вы же счастливая мама на свете 😍🔥❤", "Люблю вас❤", "Черно-белое фото ... просто бомба !!!", "Как мне нравится чёрно-белые фото❤️", - написали пользователи Сети.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" раскрыла неожиданную правду о себе и своем предназначении
А еще Politeka писала, жена продюсера "Квартал 95" во врачебном халате озадачила украинцев
Также Politeka писала, жена продюсера "Квартал 95" в коротеньком платье показала, как надо соблазнять танцем