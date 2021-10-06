Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала своих детей и дала совет, который должен помочь в жизни.

Анна Саливанчук стала завоевывать популярность после съемок в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою" и других, сообщает Politeka.net.

Актриса совмещает работу с воспитанием двух сыновей, а также с ведением страницы в Инстаграм. В своем аккаунте звезда общается с поклонниками и дает важные советы. Как и в новом посте.

Артистка показала детей, а в посте подсказала, как кардинально изменить жизнь.

"Учитесь видеть в своей жизни прекрасное и его станет гораздо больше.

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Научитесь любить то, что есть. ❤️

Позвольте себе быть теми, кем вы есть сейчас и станете лучше.

Позвольте себе не бояться пробовать что-то новое.

Позвольте себе наконец-то быть счастливой просто так, без причин!

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И наблюдайте, как меняется мир вокруг вас". - написала артистка.

За пять часов пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Правильно сказано. Золотые слова", "Вау ! Супер ! 👏👏👏😍😍😍😍", "Ой какие утютюшки", "Вы же счастливая мама на свете 😍🔥❤", "Люблю вас❤", "Черно-белое фото ... просто бомба !!!", "Как мне нравится чёрно-белые фото❤️", - написали пользователи Сети.

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