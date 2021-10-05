Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук примерила врачебный халат.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук украинцы знают благодаря ролям в ситкоме "Однажды под Полтавой" и комедии "Свингеры". 35-летняя актриса, которая замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым, часто делится с поклонниками личной жизнью в Instagram и удивляет интересными образами, которые примеряет на съемочных площадках.

На этот раз Саливанчук рассказала о работе над очередным проектом, где, вероятно, сыграет врача, ведь на новых фотографиях актриса была именно во врачебном халате. Заметим, что этот образ подходит Анне Саливанчук.

"Еще одна новая роль скоро на экранах 👍 Время - это ресурс. И мы им не владеем, а только учимся управлять. Не научишься управлять малым, никто тебе не доверит больше. Понимаешь о чем я? Прежде, чем мечтать о сотнях тысяч, важно научиться распоряжаться сначала одной тысячей.",- размышляет актриса.

Поклонники активно отреагировали на размышления Саливанчук и оценили ее новый образ.

"Вы крутая!!!🎥🎞️🎬🎭", " Не всегда! Порой кажется, что время управляет нами, а не мы временем❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Анна, вам идет любой наряд ❤️🔥🔥 ", "Во всех Вы, душенька, нарядах хороша 👏👏👏 ", "Вам так идет белый халат ❤️ ", "Аня, вы такие красивые! Будьте такой всегда", - написали фанаты актрисы.

Ранее Politeka писала, что жена продюсера Квартал 95 посоветовала украинцам довольствоваться тем, что есть: "Мымра бы классная вышла".

Напомним, что дети продюсера "Квартал 95" и актрисы Саливанчук поражают своей непохожестью: "Теперь я поняла...".

A еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в коротеньком платье показала, как надо соблазнять танцем: "Я готова".