Дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук у строгому образі викликала різні асоціації в мережі

Як пише Politeka.net, 36-річна артистка, звикла відвертатися зі своєю аудиторією в Instagram, а також показувати вбрання зі свого гардеробу.

Саліванчук вирішила поміркувати про особистий розвиток і як цього домогтися. На її думку, людям потрібно задовольнятися тим, що є.

"Навіть якщо ви не впевнені в собі і у вас занижена самооцінка, прийміть це як факт.

Прийміть необхідність на даному етапі життя задовольнятися тим, що, можливо, вас не зовсім влаштовує. Це не є добре чи погано, це факт поточних обставин життя. Все залежить від вашого ставлення і внутрішнього стану", - написала вона.

На останніх фото, Анна з'явилася в досить незвичайному для неї амплуа – артистка одягла пальто в клітку, а Свій образ доповнила окулярами з великою оправою і непомітним макіяжем.

Образ вийшов дуже осіннім, але у шанувальників він викликав зовсім інші асоціації.

Одні порівняли Саліванчук зі шкільною вчителькою, а інші побачили схожість з головною героїнею «службового роману», яку зіграла актриса Аліса Фрейндліх.

"Дуже на Людмилу прокоф'євну схожі 😊 😍 з "службового роману" )»,

"Образ до Дня вчителя? Вас відразу і не впізнати»,

"Ви схожі на актрису з фільму "Службовий роман",

"Анна ВАЛЕРІЇВНА, ви тут як шкільна вчителька😍»,

«Прикольненькая»,

"Мимра б класна вийшла😂 😂 😂як в Службовому романі)))!!!👍👍👍»,

"Обожнюю вас. 💐А фільми з вашою участю прямо на одному диханні дивлюся", - пишуть в мережі.

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