Жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук в строгом образе вызвала различные ассоциации в сети

Как пишет Politeka.net, 36-летняя артистка, привыкла откровеничать со своей аудиторией в Инстаграм, а также показывать наряды из своего гардероба.

Саливанчук решила порассуждать о личном развитии и как этого добиться. По ее мнению, людям нужно довольствоваться тем, что есть.

"Даже если вы не уверены в себе и у вас заниженная самооценка, примите это как факт.

Примите необходимость на данном этапе жизни довольствоваться тем, что, возможно, вас не совсем устраивает. Это не есть хорошо или плохо, это факт текущих обстоятельств жизни. Все зависит от вашего отношения и внутреннего состояния", - написала она.

На последних фото, Анна появилась в довольно необычном для нее амплуа – артистка надела пальто в клетку, а свой образ дополнила очками с крупной оправой и неброским макияжем.

Образ получился очень осенним, но у поклонников он вызвал совсем другие ассоциации.

Одни сравнили Саливанчук со школьной учительницей, а другие увидели сходство с главной героиней «Служебного романа», которую сыграла актриса Алиса Фрейндлих.

«Очень на Людмилу Прокофьевну похожи 😊😍 из "Служебного романа" )»,

«Образ к дню учителя? Вас сразу и не узнать»,

«Вы похожи на актрису из фильма "Служебный роман",

«Анна Валерьевна, вы здесь как школьная учительница😍»,

«Прикольненькая»,

«Мымра бы классная вышла😂😂😂как в Служебном романе)))!!!👍👍👍»,

«Обожаю вас. 💐А фильмы с вашем участием прямо на одном дыхании смотрю», - пишут в сети.

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