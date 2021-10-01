Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала молодшого сина і заговорила про різницю між дітьми

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Цього разу Анна Саліванчук опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах - її молодший син - Микита. Під фото вона вирішила провести порівняння своїх синів, і розповіла, чим вони відрізняються один від одного.

"Сьогодні Микиті 1,1 року!!



Які ж різні діти!

Я навіть не очікувала що вони будуть на стільки відрізнятися!!



Гліб почав ходити в 10 місяців. А Микита досі тримається за ручку. Якщо відпускаю, то він варто впевнено, але йти поки не хоче.



Гліб взагалі ніколи не повзав.

Молодший постійно повзає, щось дізнається. Дуже активний!



Коли раніше мені розповідали знайомі матусі, що не можуть постригти нігті дитині, я думала: ну що ж тут складного?

Тепер я зрозуміла про що вони говорили😂 Микиті остригаю нігті тільки тоді, коли він спить. Тому що по іншому просто не можливо! Він постійно в русі. Його ручки та ніжки не зупиняються ні на секунду.



Підгузник одягнути теж дуже складно! Дитина постійно в русі.



У Гліба в цьому віці було 12 зубів, у Микити поки що 10.

Гліб ще був на маминому молоці, а Микита вже щосили їсть м'ясо, рибу і решту дорослої їжі.



Діти різні, але обидва щасливі, обидва прекрасні й шалено мною улюблені!",- розповіла Ганна Саліванчук.

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