Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала младшего сына и заговорила о разнице между детьми

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

На этот раз Анна Саливанчук опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах - её младший сын - Никита. Под фото она решила провести сравнения своих сыновей, и рассказала, чем они отличаются друг от друга.

"Сегодня Никите 1,1 года!!



Какие же разные дети!

Я даже не ожидала что они будут на столько отличаться!!



Глеб начал ходить в 10 месяцев. А Никита до сих пор держится за ручку. Если отпускаю, то он стоит уверенно, но идти пока не хочет.



Глеб вообще никогда не ползал.

Младший постоянно ползает, что-то узнаёт. Очень активный!



Когда раньше мне рассказывали знакомые мамочки, что не могут постричь ногти ребёнку, я думала: ну что же тут сложного?

Теперь я поняла о чем они говорили😂 Никите остригаю ногти только тогда, когда он спит. Потому что по другому просто не возможно! Он постоянно в движении. Его ручки и ножки не останавливаются ни на секунду.



Подгузник одеть тоже очень сложно! Ребенок постоянно в движении.



У Глеба в этом возрасте было 12 зубов, у Никиты пока что 10.

Глеб ещё был на мамином молоке, а Никита уже вовсю ест мясо, рыбу и остальную взрослую еду.



Дети разные, но оба счастливые, оба прекрасные и безумно мною любимые!", - рассказала Анна Саливанчук.

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