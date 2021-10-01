Дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук влаштувала запальні танці

Анна є досить успішною актрисою, яка весь час розподіляє між зйомками, роботою по дому і встигає також доглядати за двома маленькими дітьми. Артистка дивує своєю працьовитістю, так як часто розповідає про смачні страви, що готує вдома, про гуртки для дітей і про сімейний побут.

Встигає зірка і знімати різні короткі відео з гримерки або провокативні кадри зі знімального майданчика. Цього разу Анна поділилася невеликим відео зі своїми палкими танцями. Відповідаючи на питання, Чи не хотіла б вона взяти участь в одному з сезонів танцювального шоу "Танці з зірками", зірка відповіла:

"Думаю я готова" - заявила Анна з гумором.

У короткій сукні в горошок артистка танцювала на підборах і потрясла фігурою. Засвітила Анна і декольте, яким можна пишається.

Також Анна вирішила розповісти, як зазвичай проводить свої вихідні дні з дітьми вдома і чому це так важливо для неї. Нагадаємо, що Саліванчук-мама двох маленьких діток, яким вона намагається приділяти весь свій вільний час від роботи.

Не так давно Саліванчук також розповідала, чому не бачить сенсу у святкуванні перших двох днів народження, оскільки діти все одно нічого не пам'ятатимуть..

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