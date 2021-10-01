Жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук устроила зажигательные танцы

Анна является довольно успешной актрисой, которая все время распределяет между съемками, работой по дому и успевает также ухаживать за двумя маленькими детьми. Артистка удивляет своим трудолюбием, так как часто рассказывает о вкусных блюдах, что готовит дома, о кружках для детей и о семейном быте.

Успевает звезда и снимать разные короткие видео с гримерки или провокативные кадры со съемочной площадки. В этот раз Анна поделилась небольшим видео со своими пылкими танцами. Отвечая на вопрос, не хотела ли бы она поучаствовать в одном из сезонов танцевального шоу «Танцы со звездами», звезда ответила:

«Думаю я готова» - заявила Анна с юмором.

В коротком платье в горошек артистка сплясала на каблуках и потрясла фигурой. Засветила Анна и декольте, которым можно гордится.

Также Анна решила рассказать, как обычно проводит свои выходные дни с детьми дома и почему это так важно для нее. Напомним, что Саливанчук – мама двух маленьких деток, которым она старается уделять все свое свободное время от работы.

Не так давно Саливанчук также рассказывала, почему не видит смысла в праздновании первых двух дней рождения, поскольку дети все равно ничего не будут помнить..

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