Відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова Анна Саліванчук показала себе в образі поліцейської

Анна Саліванчук показує в Instagram своє життя і дивує матеріалами з роботи. На знімальному майданчику Анна встигає приміряти найрізноманітніші вбрання і показати найрізноманітніші характери.

Так, на нових кадрах актриса несподівано з'явилася не в класичному стилі, а в образі впевненої в собі поліцейської. Форма вдало сіла по фігурі Анни.

"Вір у мрію. У неї є приємна особливість-збуватися. Я вірю... тому вони у мене завжди збуваються " - пише Анна.

Шанувальники відреагували на перетворення актриси:

"Красива 😱; Без них, не те😮 😂; кльово🔥; Вам форма дуже до лиця; Анюта, вам форма дуууже йде!».

Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Раніше Саліванчук опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах - її молодший син-Микита. Під фото вона вирішила провести порівняння своїх синів, і розповіла, чим вони відрізняються один від одного.

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