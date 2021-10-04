Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала себя в образе полицейской
Анна Саливанчук показывает в Инстаграм свою жизнь и удивляет материалами с работы. На съемочной площадке Анна успевает примерить самые разные наряды и показать самые разные характеры.
Так, на новых кадрах актриса неожиданно появилась не в классическом стиле, а в образе уверенной в себе полицейской. Форма удачно села по фигуре Анны.
«Верь в мечту. У неё есть приятная особенность — сбываться. Я верю… Поэтому они у меня всегда сбываются» - пишет Анна.
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«Красивая 😱; Без них, не то😮😂; Клево🔥; Вам форма очень к лицу; Анюта, вам форма ооочень идёт!».
Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.
Ранее Саливанчук опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах - её младший сын - Никита. Под фото она решила провести сравнения своих сыновей, и рассказала, чем они отличаются друг от друга.
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