Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала себя в образе полицейской

Анна Саливанчук показывает в Инстаграм свою жизнь и удивляет материалами с работы. На съемочной площадке Анна успевает примерить самые разные наряды и показать самые разные характеры.

Так, на новых кадрах актриса неожиданно появилась не в классическом стиле, а в образе уверенной в себе полицейской. Форма удачно села по фигуре Анны.

«Верь в мечту. У неё есть приятная особенность — сбываться. Я верю… Поэтому они у меня всегда сбываются» - пишет Анна.

Поклонники отреагировали на преображение актрисы:

«Красивая 😱; Без них, не то😮😂; Клево🔥; Вам форма очень к лицу; Анюта, вам форма ооочень идёт!».

Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Ранее Саливанчук опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах - её младший сын - Никита. Под фото она решила провести сравнения своих сыновей, и рассказала, чем они отличаются друг от друга.

Ранее сообщалось, жена продюсера "Квартал 95" показала, как обычно веселится в выходные: "Все равно где: в парке, на качелях..."

Также, жена продюсера "Квартал 95" рассказала, как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось: "Есть много нюансов"

Politeka рассказывала, жена продюсера "Квартал 95" засветила мужчину, который делает её счастливой: "Способна творить волшебство"