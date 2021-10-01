Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о выборе своей профессии

Актриса прославилась после ролей в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою", в фильме "Свингеры", и других, сообщает Politeka.net. При этом работу Анна Саливанчук совмещает с материнством - у нее двое сыновей.

Часто красотка рассказывает о себе в Инстаграм, и в одном из постов рассказала о выборе профессии.

По словам жены продюсера "Квартал 95", она на самом деле просто знала, что будет актрисой. Однако если у человека нет такого чувства, то звезда предлагает ответить на девять вопросов в письменном виде.

Темы вопросов касались денег, интересов в соцсети, советов, за которыми обращаются, что приносит удовольствие и вдохновляет и так далее.

"А мне вот интересно, сколько среди моих подписчиков людей, которые уже нашли свое предназначение? И какое оно?", - поинтересовалась Саливанчук.

За шесть часов публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"Путешествия😁 ❤️ Хорошие вопросы!", "Ну как для меня, то деньги не главное даже в большом количестве, но если бы они были то я бы открыла маленькое кафе где бы угощала всех своими блюдами", - написали пользователи сети.

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