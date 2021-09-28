Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала себя в смелом образе

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой. Звезда активно строит свою карьеру и ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Саливанчук показалась без одежды, прикрываясь только белыми ромашками. Анна смотрела в камеру, впечатляя видом.

"Перестаньте сожалеть и винить себя.

Многие люди винят себя за то, что когда-то повернули «не туда», что нужно было сделать что-то по-другому — выйти замуж, сменить работу, переехать в другую страну, получить другое образование и т. д. Эти люди думают о том, как могло бы быть, если бы…

Необходимо научится прощать себе свои ошибки и перестать корить себя. Ведь ошибок не существует, есть только опыт и обратная связь. Вы действовали исходя из своего жизненного опыта, и выбрали самый благоприятный, по вашему мнению, на тот момент.

Мир многогранный и полон возможностей, не существует верного или неверного варианта – это просто выбор.

Любой выбор в данный момент – самый лучший из всех возможных вариантов", - написала Анна под фото.

"Перестаньте сожалеть и винить себя.

Многие люди винят себя за то, что когда-то повернули «не туда», что нужно было сделать что-то по-другому — выйти замуж, поменять работу, переехать в другую страну, получить другое образование и т. д. Эти люди думают о том, как могло бы быть, если бы…

Необходимо научится прощать себе свои ошибки и перестать корить себя. Ведь ошибок не существует, есть только опыт и обратная связь. Вы действовали исходя из своего жизненного опыта, и выбрали самый благоприятный, по вашему мнению, на тот момент.

Мир многогранный и полон возможностей, не существует верного или неверного варианта – это просто выбор.

Любой выбор в данный момент – самый лучший из всех возможных вариантов", - написала Анна.

"Огонь", "Анют, как же ты прекрасна!!! Просто огонь-девочка!!!", "Растяжечки висят, кормила детей", "Это великолепно красота".

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