Жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и украинская актриса Анна Саливанчук потребовала от украинцев дать обещание
Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.
На этот раз жена продюсера "Квартал 95" поделилась публикацией на своей странице в Инстаграм. На черно-белом снимке Анна позирует в соломенной шляпе, держа белый цветок. Актриса украшает снимок белоснежной улыбкой.
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"Пообещайте, что сегодня вы найдёте время для себя!
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Будет ли это любимая работа, ароматное спа, медитация, йога, встреча с друзьями, книга или что-то ещё - вам решать. у каждого из нас свой список приятностей.
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Главная задача быть в моменте на 100% и кайфовать от процесса!", - рассказала Анна Саливанчук.
Поклонники поддержали слова актрисы и оставили ей несколько комментариев под фото: "Обещаю, Анют!", "Классные слова!".
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