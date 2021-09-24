Жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и украинская актриса Анна Саливанчук потребовала от украинцев дать обещание

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

На этот раз жена продюсера "Квартал 95" поделилась публикацией на своей странице в Инстаграм. На черно-белом снимке Анна позирует в соломенной шляпе, держа белый цветок. Актриса украшает снимок белоснежной улыбкой.

"Пообещайте, что сегодня вы найдёте время для себя!

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Будет ли это любимая работа, ароматное спа, медитация, йога, встреча с друзьями, книга или что-то ещё - вам решать. у каждого из нас свой список приятностей.

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Главная задача быть в моменте на 100% и кайфовать от процесса!", - рассказала Анна Саливанчук.

Поклонники поддержали слова актрисы и оставили ей несколько комментариев под фото: "Обещаю, Анют!", "Классные слова!".

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