Жена известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и украинская актриса Анна Саливанчук заговорила о принятии себя

Анна Саливанчук является активным пользователем сети, поэтому каждый день обновляет профиль и добавляет новые кадры. Звезда часто снимается в разных фотосессиях, поэтому удивлять сменой образов для нее уже привычное дело.

В этот раз Саливанчук решила рассказать, как принимать себя. По ее мнению, это значит осознано восхищаться собой. Когда ранним утром вы улыбаетесь себе и говорите, что вас ждет замечательный день.

«Принять себя – это осознанно принять решение правильно питаться, заниматься спортом. И вы это делаете из желания быть лучше и вам не приходиться заставлять себя. В принятии себя мы больше позволяем себе иметь. Покупаем себе вещи, украшения. И тогда у нас, как не странно, появляются для этого средства. И самое важное: в моменты, когда вы думаете, что вы никому не нужны, в этот момент вы больше всего нужны самой себе» - подчеркнула Анна.

Поклонники подержали пост звезды, а также выразили свое мнение: «Анют, честно сказать я завидую твоему мужу, чистой, белой завистью завидую!!! После Геры ты показала, что девушка-огонь!».

Ранее жена продюсера "Квартал 95" поделилась публикацией на своей странице в Инстаграм. На черно-белом снимке Анна позирует в соломенной шляпе, держа белый цветок. Актриса украшает снимок белоснежной улыбкой.

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