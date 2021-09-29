Актриса Анна Саливанчук, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, поделилась кадрами с мероприятия
Анна показала несколько кадров из очередного мероприятия, которое посетила, а также удивила выбором наряда. Саливанчук, стоит отметить, обычно выбирает более классические варианты нарядов – классические костюмы, оригинальные платья и комбинезоны с вырезами.
Анна выбрала довольно лаконичный образ с нотками дерзости - рваные на коленях джинсы, черная майка с тонкими лямками и кожаная куртка с таким же беретом. Причем яркий макияж удачно завершил стиль Саливанчук.
«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали» - непривычно коротко объяснилась Анна под своими фото.
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Поклонники тоже поддержали новые фото: «Ну просто крашиха, красивая, ух🔥; что за женщина🔥😍😮; Хороший у тебя стиль😄 как раз возле тебя не Рози Робота і Шершняги; Это точно 💯 % закон жизни❤️; невероятная красотка, очень красивые длинные и кудрявые волосы, крутая блондинка».
Также появившись на черно-белом снимке в шелковом платье-ночнушке на тонких бретелях, Саливанчук раскрыла рецепт хорошего настроения.
"Давайте усилим веру в себя и создадим сильный позитивный настрой. Составьте список своих достижений за этот год. Это может быть что-то небольшое, но важное для вас. Также можете по желанию написать все достижения, которые помните за свою жизнь. Далее прочитайте эти строки себе перед зеркалом и после каждого пункта скажите себе: "Если я это смогла, то смогу достичь гораздо большего успеха в своей жизни", - говорится в подписи.
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