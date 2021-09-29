Актриса Анна Саливанчук, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, поделилась кадрами с мероприятия

Анна показала несколько кадров из очередного мероприятия, которое посетила, а также удивила выбором наряда. Саливанчук, стоит отметить, обычно выбирает более классические варианты нарядов – классические костюмы, оригинальные платья и комбинезоны с вырезами.

Анна выбрала довольно лаконичный образ с нотками дерзости - рваные на коленях джинсы, черная майка с тонкими лямками и кожаная куртка с таким же беретом. Причем яркий макияж удачно завершил стиль Саливанчук.

«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали» - непривычно коротко объяснилась Анна под своими фото.

Поклонники тоже поддержали новые фото: «Ну просто крашиха, красивая, ух🔥; что за женщина🔥😍😮; Хороший у тебя стиль😄 как раз возле тебя не Рози Робота і Шершняги; Это точно 💯 % закон жизни❤️; невероятная красотка, очень красивые длинные и кудрявые волосы, крутая блондинка».

Также появившись на черно-белом снимке в шелковом платье-ночнушке на тонких бретелях, Саливанчук раскрыла рецепт хорошего настроения.

"Давайте усилим веру в себя и создадим сильный позитивный настрой. Составьте список своих достижений за этот год. Это может быть что-то небольшое, но важное для вас. Также можете по желанию написать все достижения, которые помните за свою жизнь. Далее прочитайте эти строки себе перед зеркалом и после каждого пункта скажите себе: "Если я это смогла, то смогу достичь гораздо большего успеха в своей жизни", - говорится в подписи.

Ранее сообщалось, жена продюсера "Квартал 95" показала, как обычно веселится в выходные: "Все равно где: в парке, на качелях..."

Также, Саливанчук в платье-ночнушке задала настроение на целый день: "Давайте усилим..."

Politeka рассказывала, Саливанчук с внушительным животиком заговорила о двойне: "Если бы..."