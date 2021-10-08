Отечественная театральная и киноактриса а также жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала о своей беременности, которая оборвалась на тринадцатой неделе.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой, которая снялась в десятках сериалов и фильмов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца). Звезда в официальных отношениях с продюсером "Квартал 95", которому родила первого сына Глеба в 2015 году, а второго в 2020 актриса стала второй раз мамой. Но Саливанчук была три раза беременна. Анна рассказала в интервью Дороти подробности той истории.

"Для всех я еще хочу проговорить момент один, для всех, кто не знает, ты (Анна Саливанчук, - прим. ред), могла бы трижды уже стать мамой?", - уточняет ведущая у Анны.

"Да", - ответила актриса.

Саливанчук отметила, что вторая беременность, которая оборвалась, у нее была после съемок первых "Свингеров" в конце ноября 2017 года.

"В Риге я поняла, что мне все воняет и значит я беременна и я приехала счастливая и сразу же купила тест, узнала, что я беременна. Рассказала сразу всем режиссерам, всем, где меня утвердили, чтобы никто не надеялся на меня", - сказала Анна.

Также Саливанчук разоткровенничалась о том, что случилось потом: "13 недель и плод замер. Это было мальчик. Я делала генетику, потому что это была очень сложная операция в моей жизни. Мне сначала сказали не нужно делать аборт, он сам выйдет, он сам не выходил два месяца. Каждый месяц это было очень больно и потом была целая операция, полноценные роды, в общем, очень сложный период в моей жизни. Как женщина,. я благодарна Богу, что в тот момент у меня уже есть Глеб. Потому что в такой момент женщина может переживать, а вдруг детей больше не будет".

Анна также поделилась, почему благодарна, что беременность оборвалась: "Я сделала генетику, сказали, что это просто такая ситуация, там не хватало хромосомов и Слава Богу, что он замер, потому что он мог бы быть больным. А я к сожалению та мать, которая если бы узнала, что ребенок будет больной, сделала аборт".

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