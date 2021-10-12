Супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и украинская актриса Анна Саливанчук, решила рассказать о важных наставлениях для женщин, которые касаются удачных отношений с мужем.

Анна Саливанчук привыкла давать разные интервью для журналов, рассказывать о личной жизни, а также давать советы для поклонников в Инстаграм. В этот раз Саливанчук решила рассказать под чувственным фото о личных наблюдениях.

По мнению Анны, женщина должна быть прежде всего прекрасной любовницей:

«Быть ему лучшей любовницей. Меня всегда правильно учила моя мама. Она говорила, что женщина — жена своего мужа. На первом месте она должна быть прекрасной любовницей. На втором — подружкой. И только потом хозяйкой, мамой совместных детей и все остальное» - высказалась Саливанчук.

Также она подметила, что следует слушать своего партнера. В пример звезда привела опыт из своей жизни:

В тот период она работала в кол-центре, который занимался "звонками для взрослых".

"И знаете что? Мужчины туда звонят ночью не потому, что хотят какого-то с**са по телефону. Вовсе нет. Они звонят туда поговорить! Рассказать, посоветоваться, как ухаживать за женщиной, как правильно завязать галстук. Я была тогда еще студентка, но не по годам мудра.

Вы не поверите, у меня было очень много случаев, когда я полночи сидела и по телефону рассказывала мужчинам, как правильно ухаживать за женщинами, чтобы она стала их» - поделилась откровением Саливанчук.

Она также заявила важную истину, которую поняла, - мужчине нужно дать возможность выговориться.