Супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и украинская актриса Анна Саливанчук, решила рассказать о важных наставлениях для женщин, которые касаются удачных отношений с мужем.
Анна Саливанчук привыкла давать разные интервью для журналов, рассказывать о личной жизни, а также давать советы для поклонников в Инстаграм. В этот раз Саливанчук решила рассказать под чувственным фото о личных наблюдениях.
По мнению Анны, женщина должна быть прежде всего прекрасной любовницей:
«Быть ему лучшей любовницей. Меня всегда правильно учила моя мама. Она говорила, что женщина — жена своего мужа. На первом месте она должна быть прекрасной любовницей. На втором — подружкой. И только потом хозяйкой, мамой совместных детей и все остальное» - высказалась Саливанчук.
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Также она подметила, что следует слушать своего партнера. В пример звезда привела опыт из своей жизни:
В тот период она работала в кол-центре, который занимался "звонками для взрослых".
"И знаете что? Мужчины туда звонят ночью не потому, что хотят какого-то с**са по телефону. Вовсе нет. Они звонят туда поговорить! Рассказать, посоветоваться, как ухаживать за женщиной, как правильно завязать галстук. Я была тогда еще студентка, но не по годам мудра.
Вы не поверите, у меня было очень много случаев, когда я полночи сидела и по телефону рассказывала мужчинам, как правильно ухаживать за женщинами, чтобы она стала их» - поделилась откровением Саливанчук.
Она также заявила важную истину, которую поняла, - мужчине нужно дать возможность выговориться.
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