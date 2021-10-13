Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала о скандалах с мужем.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз Анна Саливанчук пришла на интервью к DOROTYE. Там она рассказала много фактов о своей жизни и сложных периодах. Разговор затронул и скандалы с её мужем Александром Божковым. Она рассказала с какими проблемами они сталкиваются в отношениях.

"Мы оба льва, только он такой лев бескомпромиссный, а я еще иду...", — описала Анна Саливанчук.

Ведущая спросила, могут ли дойти их ссоры до пощечин.

"Ты знаешь, раньше не бывало, а сейчас уже дошло до того, что пару раз бывало. Он мне ответку давал...У него была такая легенькая, чтобы меня как-то успокоить. Ну у него есть стоп слово такое, которое я ненавижу, после которого я просто прекращаю и ухожу. Я ненавижу это слово и не скажу", — рассказала актриса.

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