"Я поняла, что я там не выживу"

Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала про закулисные интриги в театре.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук известна как украинская актриса театра и кино. Также её знают как жену продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Анна сыграла в более 40 проектах, в том числе в популярном фильме "Свингеры".

Актриса рассказала на интервью DOROTYE, что когда училась в театральном училище, то мечтала попасть в театр русской драмы. Но позже поняла, что это не её.

"Он для меня не настолько душевный, не семейный, не искренний, через трупы там ходят люди, лишь бы роль получить. А для меня не настолько важна роль...Я поняла, что я там не выживу. Это очень страшная штука, там бывало страшное", — объяснилась Анна Саливанчук.

Также актриса рассказала, про "закулисные игры" в театре на Подоле, в котором она сейчас играет.

"Это была уже последняя капля в тот период, когда я так серьезно депресовала...На меня навалилось тогда очень много. У меня заболел отец очень сильно...Меня бросил парень, я села первый раз на Великий пост, я сдавала на права, у меня проблемы с актрисой одной", - призналась актриса.

"Тогда я поняла, что не заменимых людей нет...Я тогда как раз репетировала роль, слегла в больницу, спокойно другая актриса начала репетировать эту роль", — поделилась Анна Саливанчук.

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