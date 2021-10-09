Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и украинская актриса Анна Саливанчук, раскрыла, что нужно делать для того, чтобы стать счастливым.
Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.
Так, на этот раз актриса поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимке Анна обнимает своих детей - старшего сына Глеба и младшего Никиту. Стоит отметить, что младшего сына родила чуть больше года назад.
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"Две самые важные вещи, которые нужно помнить и постоянно практиковать:
✔️Благодарность.
Мы очень быстро привыкаем к хорошему, поэтому когда первая эйфория от исполнения желаний проходит, на смену её может прийти недовольство – запросы растут все выше, и начинает казаться что ничего не получается.
Достаточно просто оглянуться назад и вспомнить, сколько много вы уже получили, поблагодарите за это.
✔️Помощь другим.
Многих интересует – как можно отблагодарить Вселенную за то, что она даёт нам?
Так вот, лучший способ – это помогать другим. Это может быть благотворительность, волонтёрство или просто безвозмездная помощь тому, кто в этом нуждается. Только помните, что помощь должна быть бескорыстной. Делая что-то для других, не ждите отдачи.
Поверьте, этого будет достаточно, чтобы стать «баловнем судьбы»🥰", — дала совет Анна Саливанчук.
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