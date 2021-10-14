Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук решила поделиться своей личной мудростью, по поводу жизни и отношений, высказавшись в Инстаграм.

Анна Саливанчук активно ведет профиль в Инстаграм и рассказывает о себе самое интересное в Сторисах. Причем звезда также нередко выкладывает посты с размышлениями о семейной жизни, видео из совместного отдыха и кадры с мероприятий.

В этот раз Анна высказалась об утренней ссоре с мужем и примирении, после того, как осознала свою ошибку. По словам Анны, нужно относиться к мелочам проще и в моменты ссор с близкими вспоминать о том, почему они были счастливы.

«Не гневите Бога, жизнь прекрасна! Наслаждайтесь каждым моментом и слушайте свою музыку🙏🏻» - завершила высказывание Анна».

«Вы обратно включили фильтр ,а где же естественная красота; 🔥Аня - вы просто ангел 🔥спасибо за советы 🔥; Ви прекрасна😍😍; Это точно❤; Мудро! 🙏 Очень правильные слова!!» - ответили в сети.

Напомним, недавно Анна Саливанчук пришла на интервью, в котором рассказала много фактов о своей жизни и сложных периодах. Разговор затронул и скандалы с её мужем Александром Божковым. Она рассказала с какими проблемами они сталкиваются в отношениях.

Ведущая спросила, могут ли дойти их ссоры до пощечин.

"Ты знаешь, раньше не бывало, а сейчас уже дошло до того, что пару раз бывало. Он мне ответку давал...У него была такая легенькая, чтобы меня как-то успокоить. Ну у него есть стоп слово такое, которое я ненавижу, после которого я просто прекращаю и ухожу. Я ненавижу это слово и не скажу", — рассказала актриса.

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