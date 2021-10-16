Жена продюсера «Квартал 95» Александра Божкова и известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая запомнилась по яркой роли в фильме «Свингеры», показала свой отдых с ребенком.
Как пишет Politeka.net, сейчас Саливанчук наслаждается отдыхом с детьми. Впрочем, в новых Сториз на своей странице в Инстаграм, она признала, что такой отдых не всегда бывает идеальным, ведь малыши быстро устают и бывают капризными.
«Гулять с ребенком – это целый экспириенс. Я так хотела долго и много гулять, а он уже устал. И все: «Я хочу спать! Я хочу кушать!». Наслаждаемся тем, что есть», - рассказала Анна.
Позже, уже вечером они отправились в купальню.
«Как говорится, последний день купаюсь. По традиции мы вечерок проводим наслаждаемся в бассейне и в баньке. Потому что завтра утром у нас новый экспириенс», - поделилась планами Саливанчук.
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
Молодая жена Виктора Павлика устроила разнос женщине по пути домой: "Пол самолета дикарей"
Lida Lee не смогла расстаться со своим партнером после вылета из шоу: "Нужно признаться вам..."
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
На кадрах можно увидеть, что она отправилась плавать в стильном розовом купальнике. Наряд с оригинальным лифом выглядел очень задорно и ярко.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" честно высказалась о чувствах после ссоры с мужем.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" в крошечном розовом купальнике удивила фигурой у бассейна.
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" услышала от врачей страшные слова и потеряла зрение.