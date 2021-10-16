Жена продюсера «Квартал 95» Александра Божкова и известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая запомнилась по яркой роли в фильме «Свингеры», показала свой отдых с ребенком.

Как пишет Politeka.net, сейчас Саливанчук наслаждается отдыхом с детьми. Впрочем, в новых Сториз на своей странице в Инстаграм, она признала, что такой отдых не всегда бывает идеальным, ведь малыши быстро устают и бывают капризными.

«Гулять с ребенком – это целый экспириенс. Я так хотела долго и много гулять, а он уже устал. И все: «Я хочу спать! Я хочу кушать!». Наслаждаемся тем, что есть», - рассказала Анна.

Позже, уже вечером они отправились в купальню.

«Как говорится, последний день купаюсь. По традиции мы вечерок проводим наслаждаемся в бассейне и в баньке. Потому что завтра утром у нас новый экспириенс», - поделилась планами Саливанчук.

На кадрах можно увидеть, что она отправилась плавать в стильном розовом купальнике. Наряд с оригинальным лифом выглядел очень задорно и ярко.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" честно высказалась о чувствах после ссоры с мужем.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" в крошечном розовом купальнике удивила фигурой у бассейна.

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