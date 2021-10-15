Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая недавно рассказала о своих проблемах, решила устроить семейный отдых.

Анна Саливанчук часто говорит о жизни, шутит о разных высказываниях и любит поучать поклонников. Часто актриса признается и о том, что в ее буднях бывают проблемы, в том числе и семейные.

Тем не менее, звезда не унывает и рассказывает, как иногда полезно с ними справляться всем вместе. В этот раз Анна решила с семьей сменить место отдыха и отправилась с детьми в бассейн. Также Анна покрасовалась формами в ярко-розовом купальнике, привлекая к себе внимание.

Стоит отметить, что мама двух детей активно трудится над тем, чтобы ее фигура была такой же хорошей, как и ранее. К тому же Саливанчук ходит на тренировки и мечтает снова садиться на шпагат, как раньше.

«Очень нужно иногда менять локацию и делать душе праздник», - высказалась Анна.

Ранее Саливанчук подметила, что у неё раньше были проблемы со спиной, но таких - нет. Она думала, что это обойдется лишь массажем, однако это помогло всего на полдня, а дальше стало еще хуже.

"Я такого еще не видел в 35 лет, говорит нейрохирург. Вам срочно нужно делать операцию. И тут на меня надевают корсет...На шейном позвоночнике мне удалили 2 грыжи, 1 диск и вставили титановую пластину. Это спинной мозг почему пропало зрение, а это очень опасно. Я могла остаться овощем", - призналась Анна Саливанчук.

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