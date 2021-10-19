Зірка студії "Квартал 95", актор і шоумен Юрій Ткач похвалився кадрами чергового свого яскравого перевтілення-кадри з'явилися на його сторінці в Instagram
Як пише Politeka.net, відомий комік періодично радує публіку своїми яскравими ролями, приміряючи найрізноманітніші образи. Цього разу він вирішив зобразити українського співака, чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
Юрій Ткач постав у вбранні, який максимально нагадував стиль Дантеса, на його руках навіть з'явилися «татуювання». Також Актор для виступу надів перуку.
"Дантесом бути важко", - підписав ролик Ткач.
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Зазначимо, сам Дантес, який спостерігав за пародією не зміг стримати сміху.
"Це Дантес з паралельного світу", - відреагували на побачене користувачі Мережі.
Нагадаємо, раніше в шоу пародій "Ліпсінк баттл" Юрій Ткач перевтілювався у відомого південнокорейського репера PSY.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" втік з України на день і поскаржився на» проблему«:" Ну як так можна!»
Як повідомляла Politeka, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" нарядила крихту-дочку в костюм банана.
Також Politeka писала, що дочка Ткача з "Квартал 95" Ліза після школи увігнала батьків у ступор.