Відомого актора та учасника "Танців з зірками" Костянтина Войтенко дізналися в одному з костюмів на шоу"Маскарад".

Як передає Politeka.net, Костянтин Войтенко є відомим українським актором театру і кіно. Він став учасником популярного шоу "Танці з зірками", де успішно просувається до фіналу.

Так, цього разу на акаунті шоу "Маскарад" опублікували нове фото. На колажі-фото Костянтина Войтенка і персонажа з шоу інопланетянина.

"Чи дійсно під загадковим образом Інопланетянина ховається Костянтин Войтенко?



Діліться своїми думками в коментарях та не пропустіть новий випуск найзагадковішого шоу країни вже цієї суботи о 20:20 на 1+1.",- заінтригували на акаунті шоу.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів, де вважають, що за персонажем дійсно стоїть актор: "Я думаю так", "Безумовно, так"," я думаю, що так", " Не цікаво! Практично всі учасники цих танців в "маскараді". Де нові обличчя? Легенди шоу-бізнесу?", "Схоже дуже на нього!!".

Нагадаємо, дружина Костянтина Войтенка Валентина хотіла взяти участь у шоу, де виступатиме і її чоловік, але вийшло так, що Валентину в "Танці з зірками" не взяли. Саме через це почався конфлікт між подружжям.

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Також, дружина Войтенко відкрито заговорила про обман на "Танцях з зірками": "Сценаристи, продюсери і мій чоловік брешуть..."

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