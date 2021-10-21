Українська співачка Оксана Муха, яка перемогла на шоу "Голос країни" в 2019 році, здивувала одкровенням про виграний пентхаус в столиці.

40-річна артистка побувала в студії програми "Твій день" і розповіла, чому досі не переїхала в подаровану квартиру, яку отримала в якості призу за перше місце на "Голосі країни", передає Politeka.net.

Нагадаємо, зірка виграла однокімнатну квартиру в одній з висоток у Києві-пентхаус, розташований, за її словами, "на останньому поверсі і з красивою терасою".

Оксана Муха розповіла про збіг - вона довго мріяла про власну оселю, і напередодні перемоги тільки-тільки добудувала двоповерховий будинок у рідному Львові, як слідом за цим виграла ще й квартиру. Зараз у неї просто не вистачає часу, щоб зайнятися ремонтом пентхауса.

"Чому не переїхала? Людина собі планує, А господь розташовує. У Львові тоді я тільки закінчила ремонт у своєму приватному житлі, теж дворівневому - і тут знову такий прекрасний подарунок-квартира. Так як я практично не буваю вдома... я ж людина світу-приїжджаю додому, щоб побачитися з дитиною, батьками, відпочити і набратися енергії (Львів для мене місце сили). Я дуже коротко затримуюся в Києві, не доходять руки до ремонту і щоб облаштувати цю квартиру, вона чекає свого часу", - поділилася Оксана Муха.

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