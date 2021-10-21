Украинская певица Оксана Муха, которая победила на шоу "Голос країни" в 2019 году, удивила откровением о выигранном пентхаусе в столице.

40-летняя артистка побывала в студии программы "Твій день" и рассказала, почему до сих пор не переехала в подаренную квартиру, которую получила в качестве приза за первое место на "Голосі країни", передает Politeka.net.

Напомним, звезда выиграла однокомнатную квартиру в одной из высоток в Киеве - пентхаус, расположенный, по ее словам, "на последнем этаже и с красивой террасой".

Оксана Муха рассказала о совпадении - она долго мечтала о собственном жилище, и накануне победы только-только достроила двухэтажный дом в родном Львове, как следом за этим выиграла еще и квартиру. Сейчас у нее просто не хватает времени, чтобы заняться ремонтом пентхауса.

"Почему не переехала? Человек себе планирует, а господь располагает. Во Львове тогда я только закончила ремонт в своем частном жилище, тоже двухуровневом - и тут снова такой прекрасный подарок - квартира. Так как я практически не бываю дома... я же человек мира - приезжаю домой, чтобы увидеться с ребенком, родителями, отдохнуть и набраться энергии (Львов для меня место силы). Я очень коротко задерживаюсь в Киеве, не доходят руки до ремонта и чтобы обустроить эту квартиру, она ждет своего времени", - поделилась Оксана Муха.

Напомним, Победительница "Голосу країни" впервые рассказала о потере ребенка: "Очень сложный период".

Как сообщала Politeka, победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"

Также Politeka писала, что Дан Балан растрогал нежными объятиями с важной для него женщиной: "А с Тиной просто игра".