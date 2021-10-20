У Великобританії люди масово стали називати своїх дітей на честь сина Меган Маркл і принца Гаррі, так сильно вразив їх первісток пари і їх історія кохання.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на People, про це говорять цифри, представлені Управлінням національної статистики Британії. Згідно з їхніми даними, в 2020 році в рейтинг найпопулярніших імен в Англії та Уельсі потрапило ім'я первістка пари – Арчі.

Відзначається, що ім'я вперше потрапило в топ-10, піднявшись з 19 місця на дев'яте. У Департаменті впевнені, що на популярність імені вплинули Меган Маркл і принц Гаррі. При цьому, імена Джордж і Гаррі також не втрачають своєї популярності в Британії, постійно залишаючись в топі. Як відомо, Джорджем звуть первістка принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон.

Додамо, що крім популярності діти спадкоємців королівського престолу ще й дуже багаті. Нещодавно дочку принца Вільяма Шарлотту назвали однією з найбагатших дітей у світі, оскільки її статок оцінюється в 5 млрд доларів. Принци Джордж і Луї теж потрапили в цей рейтинг, але їх статки виявилися скромнішими – три і один мільярд доларів.

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