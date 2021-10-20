У Великобританії люди масово стали називати своїх дітей на честь сина Меган Маркл і принца Гаррі, так сильно вразив їх первісток пари і їх історія кохання.
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на People, про це говорять цифри, представлені Управлінням національної статистики Британії. Згідно з їхніми даними, в 2020 році в рейтинг найпопулярніших імен в Англії та Уельсі потрапило ім'я первістка пари – Арчі.
Відзначається, що ім'я вперше потрапило в топ-10, піднявшись з 19 місця на дев'яте. У Департаменті впевнені, що на популярність імені вплинули Меган Маркл і принц Гаррі. При цьому, імена Джордж і Гаррі також не втрачають своєї популярності в Британії, постійно залишаючись в топі. Як відомо, Джорджем звуть первістка принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Річниця загибелі Поплавської, в "Дизель Шоу" показали, якою вона була і місце трагедії: "Три роки..."
Введення повного локдауну в Україні: в Кабміні назвали єдину альтернативу
Переможниця "Холостяка" Ульянова засвітилася з коляскою на прогулянці по Києву: несподівані кадри
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Додамо, що крім популярності діти спадкоємців королівського престолу ще й дуже багаті. Нещодавно дочку принца Вільяма Шарлотту назвали однією з найбагатших дітей у світі, оскільки її статок оцінюється в 5 млрд доларів. Принци Джордж і Луї теж потрапили в цей рейтинг, але їх статки виявилися скромнішими – три і один мільярд доларів.
Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл поїхали від дітей: «так щасливі».
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл після пологів вперше з'явилася на людях з офіційним візитом: "як же це лукаво".
Також Politeka писала, що Меган Маркл в дорогущих коштовностях прийшла в гості до малозабезпечених дітей: "по-багатому".