І дизайнерському вбранні за вісім тисяч доларів

Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали школу в Гарлемі, традиційному афроамериканському кварталі в північній частині Нью-Йоркського боро Манхеттен

Герцог і герцогиня Сассекські прибули до школи Махалії Джексон разом з канцлером шкіл Нью-Йорка Мейшею Портер пізно ввечері в п'ятницю на другий день свого триденного туру по Нью-Йорку, пише Daily Mail.

Меган одягла кашемірове пальто Loro Piana за 5 840 доларів, штани за 1 680 доларів і туфлі Manolo Blahnik за 665 доларів з гострим носком для відвідування державної школи, яка обслуговує притулки для сімей без постійного житла.

Свій образ Меган доповнила коштовностями на суму близько 387 тисяч доларів, включаючи її обручку на 350000 доларів, діамантове кільце на 4500 доларів від її першої публічної заручини з Гаррі в якості його нареченої, годинник Cartier Tank принцеси Діани за 23000 доларів, браслет Cartier Love за 6900 доларів і теніс Дженніфер Мейер за 3000 доларів.

«По-багатому, Меган», - пише ЗМІ.

Meghan and Harry arrive to Harlem school where 94% get free meals with the duchess wearing $7.5K designer pant suit https://t.co/eG1C9vhOKM pic.twitter.com/QijXTo6YNm — Daily Mail Online (@MailOnline) September 24, 2021

Це визнали не дуже тактовним з боку Маркл. Адже дані Департаменту освіти Нью-Йорка показують, що приблизно 95 відсотків учнів державної школи підпадають під індекс економічних потреб.

Індекс означає, що вони стикаються з економічними труднощами через тимчасове житло, права на державну допомогу і рівня бідності за даними перепису.

За даними Public School Review, 94 відсотки учнів також мають право на безкоштовне харчування. Для порівняння: по всьому штату таких 51 відсоток.

Meghan, joined by Prince Harry, will be reading from her book #TheBench as well as checking out a special mural made by fourth and fifth grade students. The visit to the PS 123 school is to highlight community initiatives and promote early literacy.pic.twitter.com/u7GLfneP6w — Omid Scobie (@scobie) September 24, 2021

Меган прочитала групі семирічних дітей свою книгу у віршах під назвою "Лава", яку вона опублікувала в червні.

Свій візит герцог і герцогиня Сассекському, за їхніми словами, завдали, щоб сприяти ранній грамотності.

It’s day two of Prince Harry & Meghan Markle’s visit to NYC. They’re in town for @GlobalFestival to push vaccine equity. First they’re making a couple stops along the way. This morning they visited PS 123 in East Harlem to read aloud to the students @CBSNewYork pic.twitter.com/YDa28HxXIK — Natalie Duddridge (@NatDuddridgeTV) September 24, 2021

Раніше Politeka писала, що принц Гаррі і Меган Маркл "втекли" від дітей, стала відома причина: "такі щасливі".

Нагадаємо, що принца Гаррі і Меган Маркл публічно висміяли, деталі нового скандалу: "навіть не віриться, що вони...".

A ще Politeka повідомляла, що принца Гаррі і Меган Маркл помітили в одному з барів Нью-Йорка з 20 охоронцями.